«Я переступила через Олимпиаду»: Евгения Медведева о главной спортивной неудаче

Накануне Олимпиады-2018 Евгения Медведева считалась фавориткой на золотую медаль: на тот момент она была уже двукратной чемпионкой мира и настоящей артисткой на льду. Тем не менее мечтам о первом месте на главном старте для любого спортсмена не суждено было сбыться. Олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане стала 15-летняя Алина Загитова, а серебро завоевала Медведева. Это событие назвали настоящей сенсацией в мире фигурного катания. Сама же Евгения настолько тяжело переживала свой проигрыш, что решила коренным образом изменить жизнь: девушка ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту, желая доказать, что второе место на Олимпиаде - роковое стечение обстоятельств. Спустя годы фигуристка пересмотрела взгляд на ситуацию. Своими мыслями она поделилась в эфире шоу «5 книг» на канале «Ключ».

Медведева заявила, что признать поражение было трудно. Тем не менее сейчас она убеждена: две серебряные медали – это ее благословение и стимул развиваться дальше. Именно благодаря второму месту она сейчас стала тем, кем является. «Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что не выиграла. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью?» – рассказала фигуристка.

Кроме того, Евгения, как профессиональная спортсменка, убеждена, что после грандиозных достижений жизнь чемпионов складывается тяжело. Вот почему Медведева считает: она одержала главную победу - победу над собой, сумев преодолеть внутренние переживания от Олимпийских игр.

Напомним, что ранее другая фигуристка поделилась откровением. Аделина Сотникова, ставшая 3 недели назад мамой, показала свою фигуру после родов. Подробности читайте в этой статье.