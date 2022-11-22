Словно не рожала: фигуристка Сотникова показала идеальную фигуру через 3 недели после родов

Совсем недавно Олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой удалось удивить публику, сообщив о том, что она стала мамой. Все 9 месяцев фигуристка тщательно скрывала свою беременность, хотя и появлялась на светских мероприятиях. В социальной сети девушка поделилась кадром, на котором заметно, что она находится в потрясающей форме.

Фолловеры восхищены результатами Сотниковой: через три недели после родов спортсменка почти вернулась к своему привычному весу. «Сегодня мне не поверили, что совсем недавно я родила. Это был самый приятный комплимент», – сообщила молодая мамочка.

Напомним, что 30 октября девушка родила первенца, и это вся информация, которой поделилась Сотникова. Фигуристка держит в секрете не только имя отца ребёнка, но и пол новорожденного. Несмотря на это, поклонники Аделины желают ей только счастья: «Поздравляю! Радости в каждом мгновении новой жизни!».