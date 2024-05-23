«Я – патриот»: Xolidayboy высказался в поддержку СВО после отмены концертов в РФ

Популярный блогер и начинающий рэпер Иван Минаев, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, после отмены гастролей по городам России выразил свою позицию по поводу СВО.

«Хочу заявить, что я являюсь патриотом. Я всей душой и сердцем люблю свою страну и, безусловно, поддерживаю абсолютно все действия нашего главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина и специальную военную операцию. Всех люблю и жду на концертах», - приводит Kp.ru слова Минаева из видеоролика для «Русской общины Ставрополья».

Как отмечает издание, активисты этой организации призывали запретить Минаеву зарабатывать в России.

При этом на официальных аккаунтах в соцсетях блогер видео со словами поддержки России решил не публиковать.

Председатель НКО «Русское Объединение СК» Владимир Резниченко поддержал решение Минаева и подчеркнул, что Xolidayboy в беседе с ним сожалел о неподобающем внешнем виде и поведении «в молодости». При этом начинающему артисту всего 24 года.

«Иван придерживается традиционных русских ценностей. Готов снять видеообращение с поддержкой бойцов, находящихся в зоне СВО. Шанс нужно давать людям на исправление», - сказал Резниченко в беседе с Kp.ru.

Какую именно поддержку Минаев планирует оказывать бойцам, пока неизвестно.

Напомним, в адрес Ивана Минаева звучали обвинения в пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из-за его внешнего вида. Кроме того, артист в соцсетях высказывал поддержку Украине.

Концерты Xolidayboy в Москве, Ялте, Симферополе, Барнауле, Томске и других городах были отменены. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила певца за его высказывания, назвав их «проукраинскими». В ответ продюсер артиста Ульяна Почеко пригрозила судом Мизулиной. Она заверяла, что Минаева «оклеветали», и что он чист перед законом.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе Минаев упал в обморок во время своего выступления.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ