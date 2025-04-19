«Я оттолкнулась и начала тонуть»: Агата Муцениеце рассказала, как чуть не погибла

Актриса Агата Муценице призналась, что однажды чуть не погибла. В беседе с Елизаветой Арановой для подкаста «Страхи» на VK Видео артистка рассказала, как чуть не утонула в детстве.

Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась одним из самых страшных воспоминаний из детства. Агата Муцениеце вспомнила, как однажды оказалась на волосок от смерти в деревне в Латвии, едва не утонув в «слепом озере».

«У нас там есть озеро, оно называется „слепое озеро“ по-латышски. Оно слепое, потому что глубокое, это бывшее болото, и там дно мягкое, ты можешь проваливаться. И вода очень йодированная, она такая коричневая, темная, там не видно, что под этой водой. Оно на самом деле очень красивое. Там по краям эти сосны с корнями. Оно такое пейзажное. И все там плавали-плавали, а я плавать не умела. Я тусила у лестницы», — рассказала актриса.

По словам артистки, в какой-то момент она решила попробовать поплавать, поскольку думала, что это легко. Однако она заглотила слишком много воды и чуть не утонула.

«Я оттолкнулась от этой лестницы — и начала тонуть. Я заглотила, не знаю, половину этого озера. Но меня какая-то девочка вытащила. Конечно же, мама не знает», — поделилась Агата Муцениеце.

С тех пор звезда «Закрытой школы» боится глубины водоемов и с осторожностью относится к катанию на лодках и катерах.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце отказалась идти к психологу после скандалов с Павлом Прилучным. Актриса заявила: «Мне нравятся мои травмы, и я не считаю, что с ними нужно бороться».