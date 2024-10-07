«Я открыла секрет»: Виктория Дайнеко впервые озвучила имя 9-летней дочери

37-летняя певица Виктория Дайнеко впервые раскрыла имя своей 9-летней дочери, которую скрывает от публики. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка поделилась откровениями о своей личной жизни.

Победительница «Фабрики звезд-5» рассказала, что ее дочь зовут Елизавета. Виктория Дайнеко призналась, что озвучила имя девочки только после ее разрешения.

«Ее зовут Лиза. Ей девять лет. Пошла в третий класс, настоящая мамина подружка. Елизавета? Да… Но я открыла секрет с разрешения ребенка. Она одно время не очень все осознавала. Я не хотела ей навязывать что-то без ее разрешения. А когда она сказала: «Мам, я хочу!», я ответила: «Ну, раз ты хочешь», — поделилась певица.

Виктория Дайнеко старается не афишировать свою личную жизнь. Артистка отметила, что предпочла бы даже скрыть свою беременность, но папарацци все же удалось «поймать» ее в положении. По словам знаменитости, она также хотела бы оградить своего ребенка от публичности.

«С одной стороны, это связано с моими страхами, потому что я очень мечтала стать мамой. Это для меня была огромная мечта. <…> Плюс были не то, что суеверия… Было много людей, которые не очень хорошее мне желали. Мне хотелось ребенка от этого оградить как можно дольше. Мне публичность давалась сложно. Сами концерты — потрясающе. Я петь люблю, это классно. Но, когда ты сходишь со сцены, начинается другая жизнь, и к ней я тяжело привыкала. Думала, что принимать такое решение за ребенка я не хочу», — высказалась певица.

Напомним, Виктория Дайнеко состояла в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Елизавета. После развода артистка начала встречаться с мужчиной, который далек от шоу-бизнеса. Знаменитость уже не раз выходила в свет вместе с возлюбленным, но пока не раскрывает его имя.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе.