«Я отказываюсь быть жертвой»: Анна Седокова заявила, что ее жизнь разделилась на до и после

Певица Анна Седокова поделилась эмоциями после перенесенной недавно экстренной операции. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что после случившегося ее жизнь «разделилась на до и после», и она сделала определенные выводы.

По словам артистки, она старается не думать о плохом и отказывается «быть жертвой» в сложившейся ситуации.

«Вчера мною было принято решение больше не грустить, а вытаскивать себя из паники и больничной грусти. Я отказываюсь быть жертвой, гоню от себя негативные мысли и начинаю маленькими шагами идти в свое самое светлое будущее», — заявила Анна Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что «приняла несколько резких решений», о которых пообещала вскоре рассказать. Однако Анна Седокова намекнула, что сделала выводы об отношениях с людьми и о самой себе.

«Сколько лет я отдавала на благоустройство других жизней, переживая за других и не думая, чего хочу я, как будет лучше мне. Мне-то что, я железная, главное ведь они, а я сильная, я справлюсь. И вот не справилась», — поделилась певица.

Анна Седокова призналась, что теперь она планирует заняться своим восстановлением.

«Сейчас мне необходимо полностью пересобрать себя. Раз уж представился такой случай. Чем и планирую заняться в ближайшее время выздоровления», — заключила знаменитость.

Напомним, 14 июня Анна Седокова сообщила о своей вынужденной госпитализации, из-за чего она не смогла попасть на «Премию МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», которая проходила в тот день в Москве. Артистка поделилась в соцсети кадром из больничной палаты и призналась, что за несколько часов до мероприятия ей потребовалось хирургическое вмешательство, однако не сообщила, что именно с ней произошло.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова рассказала о сложных отношениях с продюсером Константином Меладзе.