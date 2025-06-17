«Я отказала ему, а она подобрала»: Наталия Гулькина поссорилась с Суханкиной из-за мужчины

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина рассказала, в какой момент окончательно испортились ее отношения с Маргаритой Суханкиной. Певицы поссорились из-за продюсера Сергея Лаврова.

61-летняя артистка считает, что бывшая коллега всегда завидовала ее успеху у мужчин. Это приводило к постоянным ссорам, рассказала Гулькина. Последний конфликт звезд 90-х возник из-за продюсера Сергея Лаврова.

«Я вам хочу сказать, что я отказала ему в отношениях», — пояснила Гулькина в эфире шоу «Злые языки». На это ведущая шоу Наталья Гасанханова добавила: «А она подобрала…».

Наталия подтвердила слова ведущей. Однако певица вспомнила, что долгое время она хорошо общалась с Суханкиной. Личная неприязнь у артисток возникла со временем — первый конфликт возник на денежной почве. Маргариту не устраивал размер гонорара, а поддержка коллеги вызвала еще большее негодование. Суханкина тогда назвала Гулькину «дворнягой», подчеркнув, что у нее есть консерваторское образование.

Артистка допустила возможность воссоединения с Маргаритой на сцене, но только после публичных извинений. При этом Гулькина призналась, что не держит зла на певицу и готова обнять ее в случае встречи.

Уже долгое время экс-солистки «Миража» продолжается конфликт. Все началось с того, что Маргарита Суханкина нелестно высказалась об образе жизни Наталии Гулькиной. Тогда певица подала иск о защите чести и достоинства, обвинив коллегу в клевете, и выиграла это дело. Теперь «обидчица» должна заплатить той стороне 150 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и принести извинения.

Ранее Гулькина пожаловалась, что не может исполнять хиты из-за лейбла «Джем».