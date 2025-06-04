Наталия Гулькина пожаловалась, что не может исполнять хиты из-за лейбла «Джем». Об этом сообщает «Абзац».

На днях стало известно, что участник группы «Технология» Леонид Величковский решил судиться за песни, которые он когда-то передал музыкальному лейблу «Джем». Автор музыки потребовал запретить лейблу использовать его хиты.

С похожей проблемой столкнулась и экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина. Она рассказала, что не может исполнять некоторые песни, которые были написаны для нее Величковским.

«По факту у меня забрали обманным путем весь репертуар песен Леонида Величковского. С тех пор я не издавала ни одной из этих песен. Я также не могу исполнять их на концертах. Кроме того, Андрей Черкасов забрал часть композиций „Миража“», — пожаловалась она.

Ранее мы писали о том, что экс-участница «Миража» Гулькина обиделась на Николая Баскова.