«Я оставил все и ушел в шортах из дома»: как дети Иосифа Пригожина лишились наследства

Продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о своей личной жизни и детях. В эфире шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ муж певицы Валерии раскрыл, как его дети от первого брака потеряли всю недвижимость, которую он им оставил.

В первом браке с Еленой Соколовой у продюсера родилось двое детей — Дмитрий и Даная. После развода экс-супруга Иосифа Пригожина переехала в другой город и запретила ему видеться с сыном и дочерью. Несмотря на то, что бизнесмен оставил наследникам недвижимость, они ее лишились.

«Они потеряли недвижимость, которую я купил. Квартиру, которую я оставил детям, мы покупали вместе с Лолитой. Она помогла мне ее выбрать. Я оставил все и ушел в шортах из дома. Я детей не бросаю, поэтому всегда помогал. Хотел помогать, а они сделали все, чтобы сделать так, чтобы я не помогал», — поделился Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, все заработанные деньги он всегда приносил в семью и сейчас, в браке с Валерией, он «вообще ничего» не тратит на себя, расходуя «каждую копеечку» на жену. Так, Иосиф Пригожин признался, что за квартал они с певицей потратили 30 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Иосиф Пригожин заявил, что не старался понравиться детям Валерии.