«Вы все узнаете»: Мизулина ответила, когда расскажет об отношениях с SHAMAN

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призналась, когда расскажет об отношениях с певцом SHAMAN. Женщина заявила, что интересующиеся узнают всю правду совсем скоро, 9 марта. Об этом сообщает aif.ru.

Мизулина 13 февраля приехала в Кемерово, чтобы встретиться с молодежью. Они собрались в зале областной филармонии. Оказалось, что многих интересует, что связывает главу Лиги с исполнителем хита «Я русский» Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

«Вы все узнаете 9 марта», – ответила она одному из школьников.

Напомним, что 3 февраля в Москве Екатерина и Ярослав вместе встречались со школьниками. Тогда они спровоцировали слухи о романтических отношениях. Певец в какой-то момент сделал вид, будто целует спутницу. Она подыграла ему.

Позднее Дронов сообщал, что поцелуя не было. Он отвечал, что их с Екатериной связывает любовь к России. Но артист признался, что расскажет подробности 9 марта.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала историю певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной. Она заметила симпатию со стороны женщины к артисту.