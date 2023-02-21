«Я осталась одна»: Анна Седокова подтвердила, что молодой муж ее бросил
40-летняя певица Анна Седокова рассказала, что «осталась одна».
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
40-летняя певица Анна Седокова, которая с 2020 года состоит в браке с молодым баскетболистом Янисом Тиммой, рассказала, что осталась одна. Из-за случившегося артистка разревелась на улице.
«Янис улетел, и я осталась с ребенком и двумя постоянно сражающимися собаками одна», - пожаловалась Седокова, не уточнив, как долго не будет супруга.
По словам певицы, «в доме полный хаос».
«Я только что полчаса проплакала на улице. Просто разревелась и сидела на лавочке», - разоткровенничалась артистка.
Она обратилась к подписчикам в надежде получить поддержку.
«За эти дни на меня слишком много всего свалилось…», - поделилась знаменитость. Она сообщила, что всё произошло одновременно и совпало с выходом клипа - певица «ничего не успевает».
Янис Тимма – третий официальный муж Седоковой. У 30-летнего спортсмена есть сын от предыдущего брака.
Ранее певица Альбина Джанабаева подтвердила, что супруг Валерий Меладзе ее бросил.