«Я осталась одна на краю пропасти»: Лайма Вайкуле откровенно рассказала о раке

Певица Лайма Вайкуле, которой в этом году исполнилось 70 лет, продолжает концертную деятельность. Однако не все знают, что в 90-х исполнительница хита «Листья желтые» узнала о страшном диагнозе — «рак груди». Ходили слухи, что в 2022 году у артистки случился рецидив. В беседе с латвийскими журналистами знаменитость раскрыла, какие эмоции пережила, когда впервые услышала о своем заболевании, передает StarHit.

По словам певицы, узнав о раке, она буквально «возненавидела» всех людей. Лайма Вайкуле не могла понять, почему болезнь коснулась именно ее.

«Во время того, когда я осталась одна на краю пропасти, я ненавидела всех. У меня был период, когда я просто ненавидела людей! А потому что думала: „Почему я?! Почему?!“» — поделилась артистка.

Лайма Вайкуле отметила, что в такие периоды «в голове вдруг что-то сильно раскрывается», и «есть шанс увидеть жизнь более глобально». Певица подчеркнула, что пришла к этому с возрастом.

«Сегодня, если бы у меня такое было с моим восприятием жизни, опытом, и я была бы в том возрасте, я, наверное, много чего узрела. А тогда я просто ненавидела и точка», — призналась Лайма Вайкуле.

Знаменитости даже пришлось обратиться к священнослужителю, который назвал произошедшее с ней «испытанием», которое она успешно прошла.

«Священник сказал: „Лайма, это было испытание. Ты прошла этот уровень. Поверь мне, многие остаются в том состоянии“. Сейчас не могу себя представить в том состоянии. <…> Это очень страшно», — рассказала певица, добавив, что в тот период признавала только мужа, своего продюсера Андрея Латковского.

По слухам, в 2022 году у Лаймы Вайкуле произошел рецидив, и ей снова потребовался курс химеотерапии и даже радиация.

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