«Я осталась без ребенка»: Алена Свиридова рассказала о сыне от первого брака

Певица Алена Свиридова жалеет о том, что отдала сына учиться в Канаду. Об этом она рассказала в шоу «Света вокруг света».

Алена Свиридова в первом браке с Сергеем Свиридовым родила сына Василия. Сначала мальчик учился в обычной московской школе, но после того, как его отца пригласили работать в Канаду, мать решила отправить сына учиться за границу.

Теперь Свиридова жалеет о своем решении из-за того, что перестала видеться с сыном, который остался жить в Канаде.

«Я вот до сих пор думаю, что это моя большая ошибка, что я его туда отправила вслед за отцом. Отец поехал на ПМЖ, там его вызвали работать. Я отправила Васю туда учиться, но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка. И у нас с ним такой хороший коннект, вот прямо нам нравится одно и то же — вот это очень здорово. И мне его страшно не хватает», — объяснила она.

Сейчас Василий Свиридов работает в Канаде программистом и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее мы писали о том, что в Волгограде и Санкт-Петербурге внезапно отменили концерты Алены Свиридовой.