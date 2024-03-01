В Волгограде и Санкт-Петербурге внезапно отменили концерты Алены Свиридовой

В Волгограде отменили концерт заслуженной артистки России Алены Свиридовой, который должен был состояться 3 марта в Kultura Concert Hall.

Как пояснили организаторы, мероприятие не состоится из-за внезапной болезни певицы. Кроме того, по этой же причине Свиридова не сможет выступить в Санкт-Петербурге 1 марта.

«С большим сожалением должны сообщить о некоторых изменениях в гастрольном графике Алены Свиридовой. Запланированные концерты на 1 марта в Санкт-Петербурге и на 3 марта в Волгограде мы вынуждены перенести из-за болезни певицы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице артистки в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Алена Свиридова приедет в Петербург 6 апреля. В Волгограде же артистка исполнит свои хиты «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» не раньше осени текущего года.

Все ранее купленные билеты на оба концерта будут действительны на новые даты.

Ранее мы писали, что в Перми во второй раз не состоится концерт певца Олега Майами. При этом причина вновь не озвучивается организаторами.