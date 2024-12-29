«Я осталась без копейки»: Мария Шейх обвинила в распаде группы «2Маши» Зайцеву

Мария Шейх заявила, что осталась без денег после распада группы «2Маши». Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале «Tatarka FM».

Коллектив «2Маши» фактически распался в 2022 году из-за разногласий солисток Марии Шейх и Марии Зайцевой. После распада, обе певицы начали свои сольные карьеры. Как объяснила Мария Шейх, ссора произошла из-за их директора, который недолюбливал ее.

«Сказала, либо мы ставим этого директора временного, либо она не пойдет на концерт. Я не отменяла концерты, я отказалась от условий. Сказала: „Давай искать вместе“», — вспомнила она.

По словам Шейх, после распада коллектива у нее отменились концерты и она осталась без работы.

«Из-за нее я на Новый год осталась без работы. У нее была работа, она пела на закрытых вечеринках. А я осталась без копейки. В какой-то момент у меня была паника», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Мария Шейх до сих пор страдает от травмы головы.