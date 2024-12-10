Мария Шейх рассказала, что до сих пор страдает от травмы головы. Об этом сообщает Леди Mail.

Бывшая участница дуэта «2Маши» Мария Шейх в 2022 году получила серьезную травму головы — она упала после потери сознания. По словам певицы, она до сих пор полностью не восстановилась.

«Конечно, такого масштаба травма дает о себе знать в любом случае, но, слава богу, это случается очень редко и надеюсь, что в дальнейшем ничего не будет мне напоминать, кроме шрама на лбу, который теперь у меня навсегда», — заявила она.

Певица добавила, что врачи запретили ей после операции заниматься спортом и слушать громкую музыку — это почти парализовало жизнь Шейх.

«Почти год мне была запрещена громкая музыка, яркий свет, перелеты — а это все моя жизнь, профессия… Но сейчас я восстановилась и готова дальше делиться своим творчеством со своей аудиторией», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина поддержала Машу Шейх на ее сольном концерте и спела с ней на сцене.