«Я оскорбляюсь»: Айза прошлась по Славе и Волочковой за пропаганду алкоголизма

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай негативно отозвалась о певице Славе и балерине Анастасии Волочковой, уличив их в пропаганде алкоголя. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Вот я оскорбляюсь, ей Богу, глядя на Волочкову, Славу и кто у нас „вечно молодой, вечно пьяный», — призналась звезда.

По мнению блогерши, появление в соцсетях контента с артистками, в котором фигурирует алкоголь, несет огромные риски. Айза объяснила, что миллионы людей в России страдают от алкоголизма и наркомании. При этом она уточнила, что второе порицается, а к первому, как правило, относятся спокойно.

«Наркоманов порицают, унижают, гнобят, а бухать ок! Из-за таких „артистов“, которые показывают своим поведением и тем, что их все по головке гладят!», — возмутилась знаменитость.

Кроме того, бизнесвумен вспомнила про скандальный ролик с Волочковой и Никитой Джигурдой. Она отметила, что к недавнему скандалу балерина относится как к звездности и пику популярности. Но на деле, как считает Айза, все высмеивают танцовщицу. Она добавила, что Волочкова продолжительное время деградирует как личность, поскольку в Сети есть множество видео, где звезда балета находится в нетрезвом состоянии.

«Делая ей просмотры, обсуждая ее, она не начнет путь к выздоровлению!», — заключила блогерша.

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда отрекся от дружбы с Анастасией Волочковой.