«Я ощущала себя тревожно»: Любовь Успенская призналась, что очень переживала в день рождения

24 февраля состоялся большой сольный концерт Любови Успенской в Crocus City Hall в Москве по случаю юбилея певицы — ей исполнилось 70 лет. Артистка призналась, что очень переживала в этот день. Об этом пишет The Voice.

Любовь Успенская поделилась, что она пережила очень сложный день из-за волнения перед важным концертом. Звезда русского шансона даже не отвечала на поздравления друзей, не открывала их подарки, чтобы успеть подготовиться к выступлению.

«Сегодня я ощущала себя тревожно, потому что переживала. Я недавно переболела ковидом. Я уже выздоровела, но мой голос подводит», — поделилась певица.

Однако, по словам знаменитости, она ощутила силу, когда вышла на сцену.

«Когда вышла на сцену на саундчек, то поняла, что мне ничего не страшно, потому что у меня есть ангел-хранитель. В самые тяжелые моменты жизни, когда я чувствую, что погибаю, он появляется и дает мне силы. И голос», — отметила Любовь Успенская.

На концерте в тот вечер певицу поздравляли и исполняли песни с ней на сцене ее друзья. Не было только двух близких артистке людей — дочери Татьяны и Александра Розенбаума.

«К сожалению, заболел Розенбаум – у него ковид. Он не смог приехать. И моя дочь тоже лежит с температурой... Но жизнь продолжается. Мы не унываем, находим выходы», — рассказала Любовь Успенская.

Ранее сообщалось о том, что Любовь Успенская омолодилась и стала еще больше похожа на свою дочь. Многие поклонники заметили, что на свежих фото у певицы сильно изменилось лицо — морщины разгладились, а овал стал более четким.