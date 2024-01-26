Певица Любовь Успенская омолодилась и стала выглядеть ровесницей дочери
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Певица Любовь Успенская показала помолодевшее лицо. Несмотря на то, что артистке скоро исполнится 70 лет, она выглядит практически ровесницей своей дочери.
В личном блоге звезда шансона вышла на связь с подписчиками и призналась, почему пропала из социальных сетей. Оказалось, что Любовь Залмановна погрузилась в подготовку к юбилею – вокалистка собирается выступить с большим концертом в Crocus City Hall.
Однако, по всей видимости, Успенская занималась не только творчеством, но и своей внешностью. Многие поклонники отметили, что на снимке, которым поделилась певица, у нее сильно изменилось лицо – морщины разгладились, а овал стал более четким. На кадре артистка напомнила фанатам ее дочь Татьяну Плаксину, настолько исполнительница помолодела.
К слову, Любовь Залмановна не скрывает, что делает пластические операции и ходит к косметологу. Для нее в этом нет ничего постыдного, так как она считает, что любая женщина, если у нее есть возможность, не отказалась бы от преображения. Но о новых походах к хирургу Успенская не рассказывала, так что вполне вероятно, что ее помолодевшее лицо – это заслуга фильтров и удачного макияжа.
Ранее адвокат Елена Сенина раскрыла реакцию Любови Успенской на иск Филиппа Киркорова.