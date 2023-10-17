«Я ошарашена»: Юлия Высоцкая ответила на хейт со стороны подписчиков

Юлия Высоцкая ответила на критику своей внешности со стороны подписчиков, об этом пишет Газета.Ru.

50-летняя знаменитость накануне опубликовала в соцсетях снимок без фотошопа. Однако в комментариях под записью она столкнулась с критикой внешности. Недовольные подписчики обратили внимание на складки и морщины в области колен, локтей и поясницы.

«Неудачное фото», «Еще одна засохшая красотка», «Перебор в погоне за стройностью», «Фото неприятное, никакой женственности», — написали в комментариях.

Спустя некоторое время Высоцкая отреагировала на язвительные комментарии в свой адрес. Телеведущая заявила, что не ожидала такой реакции.

«Народ! Ну вы даете, я ошарашена. Да, фотошопа нет, да, я не аппетитная блондинка с формами, да, я знаю, сколько мне лет, и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако. Толстеть не собираюсь, одеваться в балахоны тоже, фотки на странице будут только те, которые мне нравятся», — рассказала она.

Напомним, телеведущая тщательно следит за своей фигурой. В интервью она рассказывала, что питается только полезными продуктами.

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