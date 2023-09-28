«Добирает, чего не хватало»: психолог назвала секрет крепкого брака Высоцкой и Кончаловского

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе с 1998 года, несмотря на большую разницу в возрасте. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева назвала секрет долгого брака знаменитостей.

По мнению эксперта, Юлия и Андрей — успешные люди в своих областях. Это вносит вклад в стабильность их союза: они поддерживают и вдохновляют друг друга в достижении профессионального роста.

В интервью для сайта Psychologies Юлия произнесла следующее: «Он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери». Психолог убеждена, что это — ключевая фраза, характеризующая отношения супругов.