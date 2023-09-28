«Добирает, чего не хватало»: психолог назвала секрет крепкого брака Высоцкой и Кончаловского
Психолог Галеева объяснила брак Высоцкой и Кончаловского детской травмой актрисы.
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе с 1998 года, несмотря на большую разницу в возрасте. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева назвала секрет долгого брака знаменитостей.
По мнению эксперта, Юлия и Андрей — успешные люди в своих областях. Это вносит вклад в стабильность их союза: они поддерживают и вдохновляют друг друга в достижении профессионального роста.
В интервью для сайта Psychologies Юлия произнесла следующее: «Он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери». Психолог убеждена, что это — ключевая фраза, характеризующая отношения супругов.
«Фраза может многое значить. Это говорит о том, что Андрею Юлия чем-то напоминает его мать. Также это значит, что с ней он добирает то, чего не хватало с вечно занятой мамой», — высказалась эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
Кроме того, в том же интервью Высоцкая призналась, что Кончаловский — «больше отец» ей, чем детям. Для того, чтобы прокомментировать высказывание Юлии, психолог сделала отсылку к ее детству.
«Юлия Высоцкая выросла в семье, где отчим ее не любил так, как ей хотелось бы. По сути, той самой отцовской любви у телеведущей не было. Когда такие девочки вырастают, они отчаянно ищут отца в партнере», — пояснила эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
Женщины, лишенные отцовской любви в детстве, вступают в брак с теми мужчинами, которые намного их старше. И Высоцкая не стала исключением.
«Скорее всего, тут смешиваются чувства как к родителю, и как к мужчине. Кончаловский для нее, действительно, — учитель и вдохновитель, как Юлия говорит в интервью», — резюмировала психолог.
Гуля Галеева
Психолог