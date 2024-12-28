«Я орала на всю больницу»: Кристина Асмус приходит в себя после тяжелой операции на связках

Актриса Кристина Асмус встретит Новый год с близкими. Ее выписали из больницы после тяжелой операции на связках. Знаменитость повредила ногу во время спектакля. Теперь ей предстоит долгая реабилитация. Асмус рассказала о возвращении домой в социальных сетях, а также о том, как ей было больно при удалении дренажа.

По словам Кристины, она не думала, что может быть вещь хуже полученной травмы. Но когда звездной пациентке начали доставать дренаж, то она буквально закричала на всю больницу от боли. При этом, как отметила Асмус, она сдержанный человек. Однако испытанное вывело знаменитость из равновесия.

«В общем, когда его удаляли… орала я на всю больницу. При том, что в плане боли и ее проявления я очень сдержанный человек — торчащий из ноги гвоздь заметила бы не сразу», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Асмус решила взять перерыв в карьере из-за травмы ноги. Съемочная команда одного из сериалов пошла ей навстречу.