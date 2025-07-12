«Я орал, кричал»: звезда «Не могу сказать „прощай“» Анастасия Иванова приняла страшную смерть в 34 года

Актриса Анастасия Иванова прославилась на весь Советский Союз после роли в фильме «Не могу сказать „прощай“». Но после выхода картины артистка не пользовалась востребованностью в кино, а ее жизнь трагически оборвалась в 34 года. О судьбе знаменитости рассказывает Kp.ru.

Роль Лиды Теняковой в «Не могу сказать „прощай“» стала второй в карьере Анастасии Ивановой, а сама она обрела всесоюзный успех. Во время съемок актриса познакомилась с Борисом Невзоровым, за которого вышла замуж и родила дочь Полину. До декрета успела сыграть еще в двух картинах, но роли были незначительными. Со временем артистку стали все меньше приглашать в кино, а очередным ударом стало то, что ее заменили в ленте «Батальоны просят огня». По словам Бориса Невзорова, для жены «это была большая трагедия. Она ее подкосила».

Во времена «перестройки» героини, образы которых успешно могла воплотить на экране Анастасия Иванова, оказались невостребованными. Актриса тяжело переживала происходящее, поскольку видела себя только в кино.

В 1993 году Борис Невзоров дебютировал как режиссер с фильмом «У попа была собака…», в котором снял и супругу. Однако до премьеры картины Анастасия Иванова не дожила — 3 июня 1993 года она была убита в своей квартире в Москве. Окровавленное тело артистки нашел муж.

«Я толкнул дверь в квартиру. Было темно. И буквально натолкнулся… нашел в темноте Настю. Какой-то ужас обуял. Не помню, что я орал, что я кричал…» — делился Борис Невзоров.

Даже спустя более 30 лет после трагедии тайна смерти Анастасии Ивановой не раскрыта до конца. По информации следствия, убийца был знакомым актрисы — он беспрепятственно попал в ее квартиру. Основным подозреваемым был ранее судимый Сергей Просветов, который пришел под предлогом помянуть общего знакомого Александра Савченко. Когда артистка стала накрывать на стол, мужчина нанес ей два ножевых ранения, а затем задушил и скрылся. Борис Невзоров долго корил себя: если бы он вернулся домой раньше, то трагедии бы не произошло.

Преступника опознали по следам в картотеке тюрьмы, но осудить его не удалось: Сергей Просветов был зарезан 13-летним сыном своей любовницы в ходе бытовой ссоры.

Ранее сообщалось о том, что вдовец Анастасии Ивановой Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет.