Умер ведущий актер Малого театра и звезда советского кино Борис Невзоров

Причиной смерти звезды фильмов «Русь изначальная», «Главный конструктор», «Найти и обезвредить» Бориса Невзорова стал коронавирус. «Скончался народный артист России Борис Георгиевич Невзоров. В Малый театр пришло горе. Мы все глубоко скорбим и приносим соболезнования родным и близким замечательного артиста и человека, каким был Борис Георгиевич. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба Малого театра.

Борис Невзоров был известным театральным актером, также он много снимался в кино. Всего на его счету более 120 фильмов.

Борис Невзоров был несколько раз женат. В первый раз он отправился в загс в 19 лет. Супруга Марина родила сына Бориса. Но после развода актер сына не видел.

Второй женой народного артиста стала актриса Анастасия Иванова, с которой Невзоров познакомился когда она снималась в фильме «Не могу сказать "прощай"». У актеров родилась дочь Полина. Но счастье было недолгим, в 1993 году Анастасию Иванову убили. Преступником оказался знакомый семьи, рецидивист, которому Борис Невзоров даже помогал с пропиской.

Третьей женой Невзорова была его давняя любовь, которую он не видел 23 года. Но в браке они прожили всего четыре года.

В последние годы жизни народный артист был счастлив в отношениях с Еленой Хрипуновой, которая младше него на 25 лет. В декабре 2020-го у них родилась дочь Настя. Девочку назвали в честь погибшей Анастасии Ивановой.