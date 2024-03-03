«Я опасаюсь за ее счастье»: сын Татьяны Булановой беспокоится за нее из-за молодого мужа

В 2023 году певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз за бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева, который на 19 лет младше артистки. В эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что она счастлива в браке. Однако старший сын Татьяны Булановой Александр беспокоится за нее из-за молодого мужа.

Татьяна Буланова поделилась, что ее сыновья Александр и Никита поладили с ее третьим супругом.

«Реакция была хорошая и у одного, и у второго. Оба слушают и прислушиваются», — рассказала певица.

Однако старший сын артистки Александр признался, что переживает за новые отношения матери, но не озвучил причину беспокойства.

«Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия», — заявил Александр.

По признанию Татьяны Булановой, между ней и ее третьим супругом даже не было крупных ссор. Более того, по словам артистки, она даже думает о совместных детях: она хочет девочку, а муж — мальчика.

Напомним, до брака с Валерием Рудневым Татьяна Буланова была дважды замужем. Первым супругом певицы стал Николай Тагрин, который является ее продюсером. У пары есть 30-летний сын Александр.

Во второй раз Татьяна Буланова вышла замуж за футболиста и спортивного тренера Владислава Радимова. У бывших супругов есть 16-летний сын Никита.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова призналась, чем ее покорил будущий муж.