Кофе и булочками: чем покорил будущий муж певицу Татьяну Буланову

54-летняя российская певица Татьяна Буланова в прошлом году вышла замуж за бизнесмена, бывшего теннисиста Валерия Руднева, который младше артистки на 19 лет. Исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала историю знакомства с будущим супругом.

В 2019 году Буланова встретилась с коллегой, певицей Анной Семенович на концерте. На тот момент экс-солистка «Блестящих» встречалась с другом Руднева. Она предложила Татьяне познакомиться с бизнесменом.

Спустя два месяца Анна назначила встречу, но Буланова думала, что оба мужчины являются поклонниками Семенович. На этом свидании певица и познакомилась с будущим супругом.

Валерий сразу же ее заинтересовал. Татьяна была уверена, что видит его не в последний раз. Они обменялись телефонами и переписывались всю ночь.

На следующий день Буланова уезжала в Москву на «Сапсане», и Валерий решил порадовать новую знакомую.

«Он прислал машину, цветы, кофе, булочки какие-то. Это было очень приятно, неожиданно. Это не бриллианты, но настолько забота. Именно такая забота, такого никогда не было», — призналась заслуженная артистка РФ в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Ранее певица рассказала о знакомстве с родителями своего мужа. Разница в возрасте никогда не смущала пару, но при этом сама исполнительница не знала, как отреагируют на нее мать и отец ее возлюбленного. Отметим, что свекровь лишь на пять лет старше вокалистки.