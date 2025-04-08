«Я охренела»: Ирина Дубцова обвинила Машу Малиновскую во лжи

Российская певица Ирина Дубцова раскритиковала интервью модели Маши Малиновской. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По словам артистки, Малиновская обвинила ее в том, что она не поздоровалась с ней в самолете. Дубцова рассказала, что «охренела» от подобного высказывания. Звезда уточнила, что изначально не заметила манекенщицу, поскольку у нее нет привычки разглядывать других пассажиров, но позже она поздоровалась. Исполнительница также не поняла, почему Малиновская сама ее не окликнула.

«Почему же Маша в своем интервью не сказала о том, что, когда я ее наконец-то увидела, я обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами и, главное, зачем? Большой вопрос! Это она зачем так сказала? У меня нет привычки не здороваться со знакомыми. Я охренела от Маши больше, чем Маша от меня…», — поделилась Дубцова.

В конце публикации певица вновь поздоровалась с Малиновской «на всякий случай».

Незадолго до этого сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой.