«Я оказался крайним»: Алексей Панин* рассказал о подставе Ксении Собчак

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) дал скандальное интервью журналистке Ксении Собчак, которое обсуждалось в Сети на протяжении нескольких дней после его выхода. В беседе с телеведущей он сделал ряд провокационных заявлений, из-за которых его многие осудили. А сам артист, как оказалось, после разговора с супругой режиссера Константина Богомолова ушел в запой.

Артист рассказал, что, несмотря на мнение некоторых пользователей, откровения, на которые он решился, нисколько его не волнуют. Также ему все равно на то, что о нем после интервью стали думать поклонники. Собчак, по его словам, его не подставляла. Однако поступила она все-таки непорядочно, но по отношению не к нему, а к своей коллеге Ирине Шихман*(Признана иноагентом на территории РФ).

По признанию Алексея*, Ирина* первая связалась с ним ради беседы, и они проводили съемки на протяжении нескольких дней. Когда же они закончили, ему позвонила команда Собчак, и он выставил условие – материал Ксении должен выйти позже Шихман*. Экс-звезда «Дома-2» согласилась, но поступила все равно по-своему.

«Ксюша дала слово, но не сдержала. Во всем остальном Собчак меня не подставила. Бабы дерутся, я оказался крайним. После отъезда Собчак я ушел в запой», - цитирует Панина* Газета.Ru.

Напомним, что актер также ответил на предложение Ивана Охлобыстина, заявившего, что ему пора лечь на лечение в психиатрическую клинику. Алексей* признался, что готов пойти на это только вместе со звездой «Интернов».

*(Признан иноагентом на территории РФ)