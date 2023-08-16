«Нежно целую»: Алексей Панин* ответил на предложение Ивана Охлобыстина лечь на лечение в психбольницу

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) ответил коллеге Ивану Охлобыстину на предложение пройти курс лечения в психиатрической больнице. Он заявил, что согласен обратиться за помощью, но только если звезда «Интернов» сделает то же самое.

Пару недель назад вышло скандальное интервью журналистки Ксении Собчак с Паниным*, которое наделало немало шума. В Сети его обсуждали несколько дней причем не только обычные пользователи, но и знаменитости. Так, не обошел его стороной и Охлобыстин, который поделился, что считает Алексея* больным человеком.

Спустя время артист все-таки решил ответить Ивану. Он обратился к нему во время беседы с режиссером Романом Качановым. «Нежно целую! Я с удовольствием приеду в сумасшедший дом, куда вы хотели меня определить после моего интервью Ксении Собчак, если вы рядом со мной поставите раскладушку», - признался Панин*.

Напомним, что после февральских событий прошлого года актер перебрался за границу и сделал ряд политических заявлений. Теперь он живет в Испании вместе с дочерью, и им приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам. Сама подросток признавалась – за границей ей не особо нравится, но вернуться она уже не может из-за того, что совершил ее отец.

Впрочем, стыдиться поступков Панина* девушка не собирается. Она заявила, что многие не понимают ее родителя, но при этом подчеркнула, что сама она не такая скандальная как он. Именно поэтому она призвала не ассоциировать ее с поведением отца.

*(Признан иноагентом на территории РФ)