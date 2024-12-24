«Я офигела»: Mia Boyka раскрыла подробности поцелуя с еще женатым певцом SHAMAN

Певица Mia Boyka раскрыла подробности поцелуя коллеги SHAMAN на публичном мероприятии. Она заявила, что до этого контакта никогда не общалась с артистом, поэтому его поступок был для нее странным и внезапным.

Неожиданная ситуация произошла на премии «МУЗ-ТВ». Во время общения с журналистами исполнитель хита «Я русский», который на тот момент был еще женат, подошел к Mia Boyka и поцеловал ее в шею. Этот поступок певца потом еще долгое время обсуждался в Сети, а SHAMAN объяснял — вокалистка его добрая приятельница, и он хотел поцеловать ее в щеку, но промахнулся.

Однако, как оказалось, о дружбе с певцом сама Mia Boyka не знала.

«Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. Я офигела», - заявила артистка в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

Отметим, что спустя некоторое время после этого SHAMAN объявил о разводе. Сейчас он официально свободный мужчина.

Ранее Вячеслав Чепурченко и Mia Boyka спровоцировали слухи о романе.