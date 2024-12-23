Подарил цветы и закружил в объятиях: актера Вячеслава Чепурченко и певицу Mia Boyka заподозрили в романе

Певица Mia Boyka держит в секрете все, что касается ее личной жизни. Поэтому фанатам остается лишь догадываться, к кому молодая исполнительница питает симпатии. Так, недавно ее заподозрили в романе с актером Вячеславом Чепурченко.

Звезды повстречались в новом проекте СТС «Шоу из шоу» от Norm Production. Неожиданно для всех Вячеслав поднял девушку и закружил ее в объятиях. После этого актер подарил исполнительнице букет цветов, который оказался банным веником.

«Ну мы уже целых две минуты знакомы», — поспешил оправдать свои действия Чепурченко.

Однако слухи о романе так и остались слухами, потому что Вячеслав уже с 2019 года счастлив в браке со своей супругой Екатериной. Пара воспитывает вместе двоих детей и, судя по всему, расходиться не планирует.

Ранее Mia Boyka рассказала о романтическом свидании с ЮрКиссом в Дубае. Оно было первым и единственным для певицы и продюсера.