«Я официально нищий»: Бари Алибасов-младший попал на миллионы из-за продажи гостиницы

Бизнесмен Бари Алибасов, сын продюсера Бари Каримовича Алибасова, столкнулся с крупным налоговым долгом после продажи своей гостиницы в Калининграде. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

Как он сам объяснил, проблема возникла из-за срока владения недвижимостью.

«Я продавал в Калининграде гостиницу... У нас в стране есть закон о том, что если ты три года не провладел, то ты платишь 13% от суммы продажи. Продал за 22 миллиона рублей за день, оказывается, до этого. И вот я попал на 13% от 22 миллионов», – поделился бизнесмен.

Таким образом, сумма налога к уплате составила около 3 миллионов рублей. Алибасов надеется оспорить ее.

«Сейчас написал претензию, думаю, как это сделать. Потому что вот так вот сразу платить три миллиона за то, что на день раньше оформили, не очень хочется», – признался мужчина.

Рассказывая о своем образе жизни, бизнесмен заявил, что эта ситуация его «не парит».

«Я сам изначально максимально нищий, все оформлено на жену, карточки оформлены на жену... поэтому я официально нищий. Но если все-таки три миллиона рублей за продажу мне не скосят, все равно придется платить, потому что нищий не нищий, а законопослушный», – добавил он.

