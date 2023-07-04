«Я одобряю»: Анастасия Волочкова уложила 17-летнюю дочь и ее молодого человека во взрослой спальне

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о приезде 17-летней дочери в гости. Девушка была с молодым человеком и остановилась с ним во взрослой спальне.

«Я одобряю ее выбор, она уже взрослая. Ариадна живет с молодым человеком, его зовут Евгений. Они, кстати, недавно были у меня в гостях и жили во взрослой спальне уже», - поделилась балерина подробностями приезда с сайтом Woman.ru.

Она отметила, что у дочери самая большая спальня во всем доме, однако выпускница предпочла ночевать во взрослой комнате.

Комментируя недавний конфликт по поводу выпускного, на который балерину не пригласили, экс-прима Большого театра заявила, что не ссорилась с девочкой, и назвала мероприятие «проходящим».

В настоящее время дочь Волочковой решает, куда поступать: выбор стоит между Сорбонной во Франции и ВШЭ в России. Ариадна знает французский язык, а год назад провела в Париже целый месяц, даже подстриглась, как француженка. Мать пообещала поддержать любое ее решение по поводу дальнейшего обучения.

Ранее Волочкова заявила, что ее не интересуют доходы ухажера дочери. Ей важно, что мужчина любит девочку.