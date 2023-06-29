Балерина Анастасия Волочкова рассказала о доходах возлюбленного 17-летней дочери

Не так давно Анастасия Волочкова сообщила о семейном конфликте. Выяснилось, что 17-летняя дочь балерины отказалась звать звездную маму на свой выпускной и пригласила на торжество отца и его новую супругу. Узнав об этом, знаменитость пришла в ярость. К счастью, Волочковой удалось наладить отношения с дочерью. Об этом она сообщила Telegram-каналу Super.ru.

Оказалось, Анастасия успела не только помириться с наследницей, но и познакомиться с ее возлюбленным. Кем является избранник дочери — Волочкова не стала уточнять. Вместо этого она заявила, что уважает молодого человека, который относится к девочке с любовью и теплом. Также балерина отметила: ей безразличен заработок избранника своей дочери.

«Не знаю, чем он занимается. Главное, что он любит мою дочь, а много или мало денег зарабатывает — неважно», — резюмировала Волочкова.

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