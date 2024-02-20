«Я одна, но мне комфортно»: Наталия Гулькина откровенно рассказала о личной жизни

20 февраля звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина отмечает день рождения. В эфире нового выпуска программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия», посвященного 60-летнему юбилею певицы, она поделилась откровениями о своей личной жизни.

В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым Наталия Гулькина призналась, что дружит с отцами своих детей, которых у артистки двое — 40-летний Алексей и 25-летняя Яна.

Первым мужем певицы стал продюсер Николай Гулькин. В 1984 году у пары родился сын Алексей. Однако вскоре брак артистки и продюсера распался из-за начавшейся карьеры Наталии Гулькиной. Однако благодаря Николаю у певицы (в девичестве Наталия Кляренок) появилась ее фамилия. Примечательно, что сын Алексей также решил заниматься творчеством, но, по словам артистки, он пишет «сложную» музыку.

Вторым супругом Наталии Гулькиной стал ее продюсер Константин Терентьев.

В третий раз певица вышла замуж за хореографа Сергея Мандрика. В 1999 году у супругов родилась дочь Яна. Однако, по признанию Наталии Гулькиной, брак распался из-за предательства мужа.

После третьего развода певица вступила в брак с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Но спустя пару лет супруги разошлись, поскольку муж хотел детей, а артистка — уже нет.

Спустя время стало известно о романе Наталии Гулькиной с бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым, который моложе нее на 13 лет. Однако они разошлись через несколько месяцев.

Наталия Гулькина не стала скрывать, что сейчас она не в отношениях.

«Я продолжительное время одна, но мне комфортно», — поделилась певица.

Артистка отметила, что рядом с ней дети, а она сама занимается любимым делом — поет и выступает.

Ранее сообщалось о том, что Наталия Гулькина пожаловалась на размер своей пенсии.