«Я очень злопамятная»: Елена Ваенга сиплым голосом попросила владельцев залов остаться людьми
Певица Елена Ваенга отменила концерты и обещала предоставить медицинские документы.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Елена Ваенга сообщила об отмене концертов в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Таганроге и Липецке и переносе тура. Артистка «отпела» один концерт, будучи в плохом состоянии.
«Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену…, я приходила сипатая,… это разочарование и издевательство над зрителями», - рассказала певица.
Она призналась, что коллектив выехал в тур и провел один концерт, после которого ей «очень стыдно перед зрителями». Ваенга добавила, что «поймет», если люди начнут сдавать билеты. Она пожалела организаторов, которые пострадали больше всего.
В связи с этим она призвала владельцев залов, которые «предоплатно берут аренду за залы», «остаться людьми», а сама пообещала предоставить медицинские документы из Ростова-на-Дону.
«Я очень злопамятная. Все пошли на встречу: прокатчики, транспортные компании,… надеюсь, что владельцы залов не поступят так с организаторами. Мне все равно, меня это не касается финансово. А вот люди пострадают сильно. И надеюсь, что люди останутся людьми», - заключила она.
Ранее Ваенга в свойственной манере ответила на высказывание певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах».