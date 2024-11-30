«Я очень волновался»: Филипп Киркоров прослезился на премьере своего нового клипа

Певец Филипп Киркоров нес мог сдержать эмоций во время премьеры своего нового мини-фильма «Черная пантера». В эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ артист прослезился, посмотрев свой блокбастер на экране.

29 ноября Филипп Киркоров представил свой новый клип на песню «Черная пантера». В музыкальном блокбастере певца снялись многие знаменитости: Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Марина Федункив, Анна Асти, Ольга Бузова, Эльдар Джарахов, Виктория Шелягова, Вольфганг Черни и другие.

При просмотре мини-фильма в студии НТВ артист не сдержал слез. Филипп Киркоров признался, что это очень важная для него премьера, поэтому он «волновался». Зрители поддержали певца бурными аплодисментами.

«Я очень волновался, потому что эта грандиозная премьера для меня очень знаковая», — заявил Филипп Киркоров.

По словам артиста, клип «Черная пантера» частично основан на реальных событиях его жизни. Это вторая часть одноименной трилогии: первая — дуэт с Олегом Майами «Стирай», а третья и заключительная часть «Везувий» выйдет в марте 2025 года. Также в мини-фильме воссозданы фрагменты из прошлого Филиппа Киркорова. Юный актер Назар, сыгравший будущего певца, исполнил со сцены песню «Лесной олень». Кроме того, в блокбастере опубликованы кадры с выступления артиста на «Евровидении» в 1995 году, когда он занял 17-е место.

Примечательно, что Филипп Киркоров решил вспомнить и о женщинах, вдохновлявших его в творчестве. В клипе показана золотая тюрьма, а в клетках томятся музы певца. Среди них — Анна Асти, Ани Лорак и Анастасия Стоцкая. На несколько секунд показана пустая клетка с выломанными прутьями, а на лавке лежит огненно-рыжий кудрявый парик сбежавшей музы, намекающий на бывшую жену артиста Аллу Пугачеву. Слова песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — композитор Сергей Ревтов.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о продолжительности своего клипа «Черная пантера», которая составила 23 минуты. Певец заявил, что побил рекорд Майкла Джексона.