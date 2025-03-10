«Я очень устал»: муж помещенной под арест Митрошиной высказался о решении суда

10 марта в Чертановском суде Москвы избрали меру пресечения обвиняемой в отмывании денежных средств Александре Митрошиной. На заседании присутствовал муж блогера, тренер по йоге Тимур Кошкаров.

Суд отправил Митрошину под домашний арест, который она на протяжении двух месяцев будет отбывать в квартире мужа.

На заседании, помимо супруга, присутствовала мама и подруги Саши. Обвиняемая держалась спокойно и, улыбаясь, смотрела на всех вокруг. Правда, муж не удостоился ее взгляда, пишет aif.ru.

Именно супруг в последнее время вел все дела Саши и разогнал ее команду юристов. Кошкаров уговорил жену вернуться в Россию, где в итоге она была задержана.

30-летний избранник Александры не стал подробно комментировать суд. По его лицу было видно, что он не ожидал такого стечения обстоятельств.

«Я очень устал, спасибо за интерес», — сказал он StarHit.

Тимур занимается коучингом и преподает йогу. Мужчина не скрывает, что страдал в прошлом от зависимостей и психических расстройств. Ко всему прочему, у него была анорексия.

Напомним, Митрошина пробудет под домашним арестом до 24 апреля. Все это время ей можно будет общаться только с близкими родственниками.