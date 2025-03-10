Блогеру Саше Митрошиной избрали меру пресечения: подробности

Подозреваемую в отмывании денежных средств блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

29-летнюю блогершу отправили под домашний арест до 24 апреля. Все это время девушке нельзя будет пользоваться средствами связи.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на заседании присутствовал муж Митрошиной, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Именно он посоветовал жене приехать в Россию из Дубая.

Супруг предложил, чтобы Саша отбывала домашний арест в квартире его родителей. Также он готов взять на себя все финансовые расходы жены.

В последнее время именно Тимур занимался финансовыми делами Митрошиной. Однако следствие не задерживало его и не допрашивало.

Напомним, в суде девушка заявила, что за последние два года заплатила 666 млн рублей налогов. По словам Александры, она не знала, что покупка квартиры будет считаться легализацией денежных средств. Блогер полностью признала вину.