Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов планируют удочерить девочку из детдома. Об этом стало известно из соцсетей.

Родители четверых детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раздумывают над тем, чтобы взять ребенка из детдома. По словам Костенко, мысли о пятом ребенке давно крутятся в ее голове, однако рожать больше она не хочет.

«С этим, пожалуй, все. А то я скоро начну путать имена детей», — заявила она.

Костенко и Тарасов уже думали о возможности удочерить еще одну девочку. Однако долгое время супруги не решались на этот шаг. По словам модели, на днях она увидела новость о брошенной малышке, которая родилась 22 июля.

«Позавчера я вновь почувствовала в сердце знакомую ноту и подбежала к мужу с попавшейся новостью. Он тоже загорелся. Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей», — рассказала она.

Жена экс-футболиста добавила, что пока не знает, удастся ли им удочерить именно ту девочку, о которой рассказывали в новостях.

«Мне многие написали, что за той малышкой выстроилась очередь, но кто знает… Пока биологическую мать не лишат родительских прав это не точно. Пока даже не знаю, куда обращаться, кому звонить», — объяснила Костенко.

Ранее мы писали о том, что 2-летний сын Тарасова и Костенко получил травму на Мальдивах.