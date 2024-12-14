«Я очень счастлива»: разведенная Алсу высказалась об итогах 2024 года

Певица Алсу появилась на премии «Золотой граммофон» и подвела итоги 2024 года. Несмотря на скандальный развод с мужем, артистка назвала этот год «мощным» и отметила, что многое переосмыслила в своей жизни. Об этом сообщает Пятый канал и публикует соответствующие кадры.

В этом году Алсу пережила развод с мужем после 18 лет брака, однако, несмотря ни на что, певица считает 2024 год временем «перемен» и «переосмысления».

«У меня был очень хороший год: год перемен, переосмысления некоторого», — заявила Алсу.

Артистка, которая в последнее время сосредоточилась на карьере, призналась, что у нее много творческих планов на 2025 год. По словам Алсу, она «очень счастлива» и готова войти в новый год с улыбкой.

«Я хочу сказать, что 2025 год будет абсолютно моим, по крайней мере, для меня. У меня очень большие творческие планы. Я в очень хорошем состоянии сейчас, очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год», — призналась знаменитость.

На вопрос о личной жизни Алсу ответила, что «намерена много работать». Певица ясно дала понять, что сейчас у нее нет времени на отношения.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Яном Абрамовым.