Певица Алсу стала блондинкой после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Яном Абрамовым. Звезда появилась в соцсетях со светлыми волосами в образе Надежды Шевелевой из комедии Эльдара Рязанова.

Знаменитость похвасталась неожиданным образом перед поклонниками. На кадрах она со светлыми волосами позировала в платье, как у героини Барбары Брыльски из ленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром».

Певице сделали прическу как у возлюбленной Жени Лукашина. А в ролике она красовалась в ретро-платье, держа в руках тарелку с нарезкой.

«Что тут происходит, есть идеи?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.