Певица Алсу стала блондинкой после развода с Яном Абрамовым
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Певица Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Яном Абрамовым. Звезда появилась в соцсетях со светлыми волосами в образе Надежды Шевелевой из комедии Эльдара Рязанова.
Знаменитость похвасталась неожиданным образом перед поклонниками. На кадрах она со светлыми волосами позировала в платье, как у героини Барбары Брыльски из ленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром».
Певице сделали прическу как у возлюбленной Жени Лукашина. А в ролике она красовалась в ретро-платье, держа в руках тарелку с нарезкой.
«Что тут происходит, есть идеи?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.
Многие поклонники написали в комментариях, что исполнительница хита «Зимний сон» снялась в пародии на фильм. Но не всем понравилось преображение Алсу.
Ранее мы писали о том, что Алсу высказалась о помолвке Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Напомним, что блогер сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Она ответила «да» и показала кольцо, которое стоит примерно 5 миллионов рублей. Некоторые раскритиковали брюнетку и посчитали мужчину альфонсом.