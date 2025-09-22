«Я очень счастлива»: 18-летняя дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва

Дочь телеведущий Даны Борисовой Полины побывала на премьере сериала «Няня Оксана», где призналась, что теперь состоит в отношениях. По информации корреспондента сайта «Страсти», который тоже оказался на мероприятии, 18-летняя девушка закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва.

Избранник вдвое старше Полины. Однако девушку это ни капли не смущает. Дочь Даны Борисовой считает, что разница в возрасте у партнеров не является помехой для построения отношений. Познакомились влюбленные давно, а встречаться стали только сегодня.

«Мы с ним очень давно знакомы, это случайно получилось. Сегодня первый день, как мы начали наши отношения. Я очень счастлива. Мне кажется, это нормально, когда в паре есть разница в возрасте», — рассказала Борисова.

Ранее Полина поделилась тем, как встретила любовь на проекте «Выживалити». Однако тогда чувства девушки остались безответными.