«Увиделась в его номере»: дочь Даны Борисовой рассказала о новом возлюбленном

18-летняя дочь Даны Борисовой нашла любовь на проекте «Выживалити». Об этом она рассказала в шоу «Алена, Блин!».

Несмотря на то, что дочь Даны Борисовой Полина ушла из проекта «Выживалити» еще в первой серии, она встретила там свою любовь. Девочка призналась, что влюбилась не в кого-то из участников, а в члена съемочной команды шоу.

«Был [роман, — прим. ред.], но не с участником. Это было ужасно… Я, когда вылетела, с одним сотрудником увиделась в его номере. Ну пообщались там…» — рассказала она.

По словам Полины, дальше одной встречи дело не пошло, так как любовь оказалась безответной. Молодой человек девушки был на два года старше нее.

