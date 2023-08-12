«Я очень расстраиваюсь, когда вижу себя в зеркале»: о Ладе Дэнс снимут программу

О пострадавшей в ДТП исполнительнице песни «Девочка-ночь» снимут программу. Выход планируется на конец августа 2023 года.

Концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что это будет сделано для того, чтобы Лада Дэнс самостоятельно раскрыла подробности аварии и развеяла слухи. Программа на ТВ поможет поклонникам певицы узнать о ее состоянии.

«Я очень расстраиваюсь, когда вижу себя в зеркале, но я уверена, что это временная ситуация», — процитировал Пудовкин артистку.

Также Пудовкин рассказал, что Лада Дэнс дала обещание оставаться такой же яркой, энергичной и позитивной. Он добавил, что артистка даже и не думала, что за нее будут переживать столько людей, пишет Газета.Ru.

Ранее мы писали, что Ладе Дэнс предложили компенсацию без суда в размере 6 млн рублей.