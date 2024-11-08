«Я очень ранимый человек»: дочь Сергея Трофимова заявила, что отец отговаривал ее от карьеры певицы

Дочь Сергея Трофимова заявила, что отец отговаривал ее от карьеры певицы. Об этом сообщает NEWS.ru.

17-летняя дочь Сергея Трофимова рассказала, что отец отговаривал ее от творческих профессий из-за критики, которая может обрушиться на нее.

«Папа боялся, выдержу ли я. Он понимал, что меня будут критиковать, в первую очередь потому, что я — дочь известного человека, будут называть „блатной“ и мне будет больно», — рассказала она.

При этом Елизавета призналась, что действительно очень чувствительна к критическим замечаниям со стороны.

«Я очень ранимый человек. В меня врезаются плохие комментарии. Принимаю близко к сердцу даже неконструктивную критику и злобные фразы», — заявила она.

Тем не менее, девушка покоряет вершины шоу-бизнеса — недавно она вышла в финал фестиваля «Новая волна», а до этого дошла до полуфинала шоу «Голос».

Ранее мы писали о случае, когда толпа поклонниц забралась на сцену к Трофиму во время концерта в Новосибирске.