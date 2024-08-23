«Отдам в хорошие руки»: Ольга Орлова занимается поиском жены для 23-летнего сына

Телеведущая и бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова ищет жену для 23-летнего сына от первого брака. В соцсетях женщина опубликовала фотографию наследника и описала, какой он хороший молодой человек.

Наследник знаменитости появился на свет от бизнесмена Александра Карманова. Парня зовут Артем, он окончил престижный вуз – факультет управления и политики МГИМО. Ольга показала сына во время похода в ресторан. Он был в черной футболке-поло с контрастным белым воротником и с большими часами. Орлова воспользовалась своей популярностью в соцсетях и решила побыть свахой.

«Отдам в хорошие руки! Воспитанный, галантный, прекрасно образован, щедрый, добрый, умный. Зарабатывает сам, и неплохо. Без вредных привычек. Реально рекомендую! Мать его», — написала Ольга.

Артистка тоже не является конфликтным человеком и сохранила общение с отцом сына. А сам бизнесмен активно участвовал в воспитании мальчика и материально его обеспечивал. Сейчас телеведущая счастлива в браке с бизнесменом Валерием Масловым, который старше нее на 10 лет. В прошлом году у них родилась дочь, которой дали имя Анна.

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