«Я очень переживаю»: певица Любовь Успенская рассекретила, как отметит юбилей

24 февраля певица, звезда русского шансона Любовь Успенская отмечает день рождения — ей исполняется 70 лет. По случаю своего юбилея артистка в интервью газете «Известия» поделилась подробностями своей жизни и рассказала, как отметит день рождения в этом году.

По словам исполнительницы хитов «Кабриолет», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и другим, она всегда отмечает день рождения на работе. В этом году у певицы — сольный юбилейный концерт в Crocus City Hall в Москве.

«Самое важное, что мне удалось к этому концерту, — записать пять-шесть, может, даже успею семь новых песен, которые никто никогда не слышал. Будет много личных песен, которые, можно сказать, написаны о моей жизни», — поделилась Любовь Успенская.

Артистка призналась, что очень волнуется перед таким важным для нее мероприятием, поскольку осознает большую ответственность перед зрителями.

«Наверное, все-таки я очень переживаю за этот концерт. Он не какой-то рядовой. Я думаю, зритель ждет от меня что-то новое», — высказалась певица.

Любовь Успенская отметила, что на сегодняшний день ее юбилейный концерт — самое важное для нее событие.

«Я считаю, что мой концерт — это и есть то значимое мероприятие, о котором я мечтала. Какой еще может быть праздник?» — заявила артистка.

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