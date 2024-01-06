Мало кто знает: Любовь Успенская рассказала, как снимает стресс после гастролей

Большую часть времени певица Любовь Успенская посвящает музыке. Хоть исполнительница и любит то, чем занимается, иногда все же сильно устает от гастролей и выступлений. Помогает звезде справиться со стрессом не менее любимое хобби, передает Ctnews.ru.

Успенская рассказала о своем тайном удовольствии подписчикам. По словам певицы, ей нравится заниматься изобразительным искусством. Так, раскрашивание картин помогает звезде справиться со стрессом, который преследует ее на гастролях и вообще в последнее время.

«В свободное время, когда я не занимаюсь музыкой, я предпочитаю проводить время с хорошей книгой или смотреть кино, но мало кто знает, что я просто обожаю рисовать», — рассказала Успенская подписчикам.

Тем не менее из-за плотного графика у исполнительницы не было возможности заниматься любимым делом. Певице пришлось вернуться на сцену еще до окончания январских праздников.

Ранее сообщалось, что Успенская не стала громко праздновать 34-летие дочери. Артистка сочла нужным провести скромное празднество после скандала с «голой» вечеринкой.