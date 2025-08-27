Продюсер рассказал, вернется ли Валерий Леонтьев на сцену после «Новой волны»

Яркое выступление Валерия Леонтьева на гала-концерте «Новой волны» в Казани, где он исполнил свои главные хиты, заставило поклонников задуматься: вернется ли он на сцену? Продюсер Павел Рудченко в беседе с WHOOPEE.ru считает, что не стоит ждать возвращения артиста к полноценной гастрольной деятельности.

По словам Рудченко, выступление Леонтьева на фестивале было всего лишь приглашением друга.

«Он не собирается ездить с гастролями по стране. Вот эти разовые выступления для поддержания своих друзей — здесь мы можем его видеть в дальнейшем», — заявил продюсер.

Таким образом, поклонникам стоит ожидать лишь редких, точечных появлений Леонтьева на сцене. Как отмечают СМИ, такие выступления требуют серьезных затрат, что подтверждает и его пребывание в роскошном отеле Казани на время фестиваля.

Ранее мы писали о том, что Валерий Леонтьев сделал серьезное заявление в беседе с журналистами. Он признался, что не собирается менять родину и публику.